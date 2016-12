Blitz Cc, compagna boss a capo banda

(ANSA)- ROMA, 28 DIC - Blitz dei carabinieri di Bari contro la mafia di Conversano, in cui la compagna del boss Nicola Antonio La Selva è risultata coprire un ruolo di primissimo piano. Un centinaio di militari, con il supporto del VI Elinucleo e del Nucleo Cinofili di Modugno (Bari), ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di attentati incendiari e dinamitardi,porto detenzione e uso di armi e materiali esplodenti,nonché associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, Sandra Pagnini, di 60 anni,compagna del boss:avrebbe fatto da tramite tra il compagno in carcere e il resto della banda, per esempio arruolando nuove leve o riscuotendo il danaro degli affari illeciti. Nell'abitazione della donna sono stati rinvenuti 11 mila euro in contanti.