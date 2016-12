India: portavoce governo, nostri missili non contro Cina

NEW DELHI - L'India ha assicurato che gli esperimenti in corso per il perfezionamento del suo missile balistico intercontinentale Agni-V ''non sono diretti contro alcun Paese in particolare'', e quindi non contro la Cina, sostenendo che il governo indiano, mentre ''rispetta tutti gli obblighi internazionali applicabili'' in questo ambito, ''si attende che anche altri facciano lo stesso''. In una dichiarazione ieri sera a New Delhi, il portavoce del governo, Vikas Swarup, ha sottolineato anche che ''l'autonomia strategica dell'India ed il suo crescente impegno contribuiscono alla stabilita' strategica'' globale.