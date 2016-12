Maradona, Napoli col Real la vedo dura

ROMA, 27 DIC - "La sfida con il Madrid vorrei che fosse oggi, perché Cristiano non è nella forma smagliante di sempre. A febbraio invece sarà al meglio, così come i suoi compagni". Da Dubai, dove si trova per i 'Globe Soccer Awards', Diego Maradona dice la sua sulla sfida degli ottavi di Champions che opporrà il Napoli al Real Madrid campione d'Europa in carica. L'ex 'Pibe de oro' non si mostra ottimista. "Mi dispiace per il Napoli - dice -, ma con il Real la vedo dura. A Madrid Zidane ha fatto tanto, è tutto merito suo".