'Rubato' Gesù dal presepe di Viareggio

VIAREGGIO (LUCCA), 27 DIC - Rubata la statua di Gesù Bambino nel presepe realizzato nella centralissima piazza Mazzini di Viareggio. L'episodio è stato riferito dal sindaco Giorgio Del Ghingaro sulla sua pagina facebook. "Cosa può spingere qualche genio a rubare Gesù Bambino dal presepe di piazza Mazzini?", ha commentato il sindaco aggiungendo "Mah, non lo so, non lo so davvero".