Patti Smith 70 anni tra poesia e musica

Patti Smith arriva ai 70 anni (li compirà il 30 dicembre) con un solo grande rimpianto: non essere stata in Europa con marito, il chitarrista Fred "Sonic" Smith, morto nel 1994 dopo 14 anni di matrimonio. E' davvero un'esistenza straordinaria quella vissuta dalla sacerdotessa della New Wave, fatta di incontri e amicizie con molti dei protagonisti della vita culturale americana della seconda metà del '900, trionfi, cadute, dolori, ritorni, il progressivo passaggio dalla vita nella musica a una vita da narratrice. Una vita giustamente raccontata da film e documentari. La sua più recente performance ha fatto il giro del mondo: Patti Smith a Stoccolma ha cantato (bloccandosi per l'emozione) Hard Rain's a Gonna Fall in onore di Dylan, Nobel assente. Nel suo periodo d'oro nel rock, tra il '77 e il '79, e di album come "Horses", "Radio Ethiopia", "Easter" e "Wave" si è descritta come una poetessa prestata alla musica, un'ammiratrice devota di Rimbaud che ha sempre fatto della scrittura una pratica quotidiana