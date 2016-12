Torino, governo finanzia bando periferie

TORINO, 27 DIC - Torino avrà i 18 milioni di euro, chiesti attraverso la partecipazione al bando nazionale per il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana, per realizzare in zone periferiche della città progetti nell'ambito di mobilità sostenibile, attività educative e culturali, servizi a sostegno dell'inclusione sociale e welfare. Lo rende noto la Città di Torino, che oggi ha ricevuto conferma dal Consiglio dei Ministri del finanziamento dell'intero importo chiesto per l'attuazione di un piano giudicato tra i più funzionali al miglioramento della qualità della vita nelle periferie. "Rivendichiamo, anche alla luce del risultato, la scelta politica di questa Amministrazione di prediligere tanti interventi diffusi sul territorio rispetto ad uno o a pochi - sottolinea la sindaca Chiara Appendino -. È stata una scelta vincente nel metodo, per l'obiettivo raggiunto, e lo sarà nel merito massimizzando i benefici per tutti i torinesi".