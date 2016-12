Appalti Romeo, il ministro Lotti interrogato dai magistrati

E' in corso l'interrogatorio del ministro dello Sport Luca Lotti, indagato per rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. Il procedimento è uno stralcio dell'inchiesta avviata a Napoli sugli appalti Consip e inviata a Roma per competenza territoriale. Nell'inchiesta è indagato anche il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette.