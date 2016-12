Times, Chelsea riproverà per Nainggolan

ROMA, 27 DIC - Il Chelsea non rinuncia all'idea d'ingaggiare Radja Nainggolan. Lo scrive il giornale britannico 'The Times', ricordando che il belga era già stato 'corteggiato' dai Blues l'estate scorsa, su indicazione del tecnico Antonio Conte. E ora il club londinese vuole riprovarci, già a gennaio, forte anche del fatto che ha ricavato 60 milioni di euro per la cessione di Oscar allo Shangai Sipg. Bisognerà vedere se la Roma e il giocatore sapranno resistere alle ricche proposte che verranno dall'Inghilterra. Il 'Times' riporta anche una dichiarazione di Conte a proposito di un altro belga, già alle sue dipendenze. Si tratta del giovane attaccante Michy Batshuayi, che non sta trovando spazio ma che non verrà ceduto "neppure in prestito", come precisa il tecnico. "E' uno dei nuovi del Chelsea - dice Conte - e se ora lo dessimo via, anche temporaneamente, sarebbe una sconfitta per il club e soprattutto per me".