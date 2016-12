Maxi furto in ospedale, rubati endoscopi

GENOVA, 27 DIC - Maxi furto di endoscopi all'ospedale Galliera, di Genova. La scorsa notte una banda di ladri si è introdotta nel reparto di Gastroenterologia dell'ospedale e ha rubato una decina di endoscopi per un valore di oltre 400 mila euro. Un furto che ha costretto il reparto a rinviare numerose visite programmate. I ladri sono stati filmati da una telecamera: le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini. Un colpo identico era accaduto nel febbraio del 2013 nello stesso reparto: anche allora erano stati sottratti una decina di endoscopi, di fatto quasi paralizzando l'attività di Gastroenterologia. Il dirigente medico della direzione sanitaria dell'ospedale Claudio Forte ha spiegato che "i ladri per rubare hanno forzato due porte e un armadietto". Il dirigente tende ad escludere che i ladri possono contare su un basista all'interno dell'ospedale: "Si tratta di bande specializzate che ciclicamente colpiscono in tutti gli ospedale del nord Italia. Forse agiscono su commissione".