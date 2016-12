Asilo Imola, titolare chiede patteggiare

BOLOGNA, 27 DIC - La titolare del piccolo gruppo educativo 'I cuccioli' di Imola (Bologna), asilo nido privato oggetto di sequestro preventivo da ottobre, ha chiesto di patteggiare una pena di un anno e dieci mesi con la sospensione condizionale "per il reato di maltrattamenti in danno di minori posti in essere all'interno della struttura". Lo riferisce l'avvocato Desi Bruno, che rappresenta i genitori dei bambini che presentarono la denuncia da cui è partita l'inchiesta della Procura di Bologna sulla struttura. L'udienza, in cui un giudice dovrà pronunciarsi sull'accordo tra l'indagata e il Pm, sarà a metà febbraio. "I genitori dei piccoli che hanno deciso di essere presenti nel procedimento - dice Bruno - chiedono alle autorità competenti la massima vigilanza affinché condotte di violenza fisica e psicologica come quelle avvenute all'interno del nido non si ripetano più e ci sia la massima attenzione nella selezione del personale che si deve occupare di minori".