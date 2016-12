Botte e stupri a moglie arrestato 50enne

CERTALDO (FIRENZE), 27 DIC - È stato arrestato dopo una lunga serie di maltrattamenti in famiglia un 50enne di Certaldo (Firenze), originario della Romania. L'uomo dovrà rispondere di percosse ripetute nel tempo ai danni della moglie, la quale ha denunciato anche casi di violenza sessuale. L'arresto, eseguito dai carabinieri, è avvenuto nella serata di ieri quando la donna, dopo essere stata picchiata ancora una volta, ha chiamato aiuto. Ferito anche il loro figlio di 20 anni, intervenuto in difesa della madre. Nella colluttazione anche l'uomo si era procurato una ferita alla testa. La donna ha riportato contusioni all'addome causate da un calcio mentre il ragazzo ha alcune ferite a una mano. Secondo quanto testimoniato dalla donna, in Italia da tempo e con un impiego, il marito era arrivato in Italia lo scorso settembre. Da allora si sarebbero susseguite le violenze finché il coniuge non era andato a vivere da un amico. Ieri il nuovo episodio: ora il 50enne è in carcere a Sollicciano.