Cdm Sci: Paris e Moelgg, doppio podio per l'Italia

Terzo posto in 1.31.53 per l'azzurro Dominik Paris nel superG di Coppa del Mondo di sci disputato a Santa Caterina Valfurva, recupero di Lake Louise: e' il 14/o podio per l'Italia in questo scorcio di stagione ed il secondo per l'atleta altoatesino di 27 anni che in carriera ne ha così collezionati 17 comprese sei vittorie. Ha vinto, come nei due precedenti superG, il norvegese Kjetil Jansrud in 1.30.88 che ha cosi' ottenuto il 18/o successo in Cdm. Secondo l'austriaco Hannes Reichelt in 1.31.48. Per l'Italia - su una pista barrata quasi ovunque e pertanto estremamente ghiacciata e con punte di alta velocità superiori ai 120 km/h e con qualche raffica di vento - c'e' Christof Innerhofer solo 15/o in 1.32.68. Più indietro Mattia Casse in 1.33.54 e Peter Fill in 1.33.91, con la lamina dello sci destro che non gli ha tenuto nella parte finale creandogli parecchi problemi. Domani la discesa con Innerhofer che è stato il più veloce nell'unica prova cronometrata. L'azzurra Manuela Moelgg in 2.02.90 è arrivata terza - primo podio dopo sei anni - nello slalom gigante di Coppa del Mondo di sci donne di Semmering, recupero di Courchevel. È Il 15/o podio stagionale per l'Italia in questo inizio di stagione. Per l'altoatesina di 33 anni e' l' 11/o podio in carriera. Ha vinto la statunitense Mikaela Shiffrin - 24/o successo in carriera a 21 anni - in 2.01.81 davanti alla francese Tessa Worley in 2.02.59. Per l'Italia ci sono Marta Bassino ottima quinta in 2.03.37, Francesca Marsaglia 19/a in 2.04.06 ed Elena Curtoni 21/a in 2.04.11 mentre è finita fuori sua sorella Irene. Erano già uscite nella prima manche Sofia Goggia e Federica Brignone. Shiffrin, con 598 punti, è tornata al comando della classifica generale di coppa. Domani a Semmering altro slalom gigante: un'altra grande occasione per lo squadrone azzurro per ottenere il primo successo stagionale