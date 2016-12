Fi, Zanda non ha ancora recepito il messaggio del referendum

ROMA, 27 DIC "Con la sua intervista di oggi il presidente Zanda dimostra di non aver recepito il chiaro messaggio ricevuto dagli italiani il 4 dicembre. Quanto alla legge elettorale, l'attuale omogenea tripolarizzazione è tale che mancano regole in grado di coniugare reale rappresentanza e governabilità. Elementi essenziali, che il Mattarellum non sarebbe in grado di garantire, per isolare la deriva di quel grillismo che sta dimostrando in maniera lampante a Roma di non avere una classe dirigente capace di governare. A questo punto sarà compito del Parlamento trovare ampie convergenze, anche eventualmente su modelli elettorali che privilegino fortemente la coerenza tra voto popolare e sua rappresentanza politica, per consentire al nostro Paese di isolare ogni forma di estremismo al governo" . Lo dichiara l'ex presidente del Senato, Renato Schifani (Fi).