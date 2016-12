Suso, rinnovo? Non ci saranno problemi

ROMA, 27 DIC - Donnarumma un giocatore di grande impatto, un 'animale', Bacca non lascerà il Milan a gennaio, Montella un allenatore che non ha paura a schierare i giovani con i fatti che gli stanno dando ragione. Sono alcune delle considerazioni fatte da Suso al quotidiano sportivo Marca. Il giovane fantasista spagnolo, reduce dalla vittoria nella Supercoppa a Doha contro la Juventus, ritiene che questo sia stato sinora il miglior anno della sua carriera. "E' vero che la partita di San Siro è stata molto equilibrata - aggiunge Suso riferendosi al match di campionato con i bianconeri - ma è anhe vero che in Supercoppa abbiamo giocato molto meglio di loro". Per quanto riguarda il rinnovo del contratto con i rossoneri, Suso ritiene che devono essere limati alcuni dettagli ma che non ci saranno problemi. Lo spagnolo si augura infine che nel 2017 possa arrivare la prima convocazione con la sua nazionale.