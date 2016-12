Mps: Bce, ok ricapitalizzazione ma necessità sale a 8,8 mld

ROMA, 27 DIC - Via libera dalla Bce all'intervento dello Stato in Mps ma il conto sale da 5 a 8,8 miliardi di euro. La banca informa di aver ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze due lettere redatte dalla BCE, indirizzate allo stesso Ministero che confermano la sussistenza dei requisiti necessari per accedere alla misura della "ricapitalizzazione precauzionale", in conformità alla normativa vigente. I risultati dello stress test del 2016, secondo la Bce, hanno infatti registrato uno shortfall, solo nello scenario avverso, nel parametro del CET 1 fully loaded a fine 2018 pari a -2,44%, da mettersi in relazione con una soglia dell'8%; tale shortfall si traduce, secondo la Bce, in un fabbisogno di capitale di Euro 8,8 miliardi, comprensivo di tutte le componenti dei fondi propri così come previsti dalla normativa vigente. La posizione di liquidità della Banca aggiunge la Bce ha poi subito un rapido deterioramento tra il 30 novembre 2016 e il 21 dicembre 2016,