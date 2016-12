Belgio: Bruxelles, falso allarme bomba a Gare du Nord

BRUXELLES, 26 DEC - Falso allarme bomba alla Gare du Nord a Bruxelles. La stazione è stata di nuovo vittima di una telefonata minatoria che annunciava un'esplosione. La polizia ha fatto evacuare lo snodo ferroviario ed è stato installato un perimetro di sicurezza, ma gli artificieri giunti immediatamente sul posto non hanno trovato nessun ordigno esplosivo. La stazione è stata quindi riaperta al pubblico. Dopo l'attentato a Berlino il livello di minaccia terroristica in Belgio è rimasto invariato, a 3 su una scala di 4, e sono state confermate le misure di sicurezza prese per il mercatino di Natale, già presidiato da militari e polizia e con blocchi al traffico per impedire l'arrivo di camion.