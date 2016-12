Franceschini, a Firenze G7 della cultura

FIRENZE, 26 DIC - Si terrà a Firenze il G7 della cultura. Ad annunciarlo il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Il vertice di tutti i ministri della cultura del G7 è fissato nel capoluogo toscano per il 30 e 31 marzo 2017. "La riunione - afferma Franceschini - si articolerà in due giorni di lavoro e verrà data priorità al tema della protezione del patrimonio culturale, al traffico illecito ed alla cultura quale strumento di dialogo fra i popoli. Continua dunque - conclude il ministro - lo sforzo del governo italiano per portate all'attenzione globale il tema della cultura come strumento di integrazione, di crescita, e di sviluppo sostenibile". Soddisfatto il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Straordinaria opportunità".