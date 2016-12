Capodanno: Raggi, evento da 31/12 a 1/1

ROMA, 26 DIC - "Per chi vorrà festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza abbiamo presentato un unico grande evento, che partirà alle 22,30 del 31 dicembre, al Circo Massimo, e si concluderà la sera di Capodanno: con '1 gennaio 2017-La Festa di Roma' aspetteremo l'alba e fino a sera ci ritroveremo per una festa lunga un giorno tra storia, contemporaneità e comunità, con uno straordinario programma di eventi che andrà in scena su 4 ponti di Roma e su un chilometro di lungotevere che diventerà una grande piazza, con istallazioni, giochi di luci, concerti, laboratori per bambini, performance teatrali, letture, cinema, musica e ballo. Sarà una festa di 24 ore, con 500 artisti". Così la sindaca Virginia Raggi. "Tanti i nomi che animeranno il primo giorno del nuovo anno: da Ascanio Celestini ad Ambrogio Sparagna, dal Testaccio Jazz Orchestra, all'Orchestra di Piazza Vittorio -prosegue- Sono due invece le settimane di festa con 'Natale nei Musei Civici', dal 26 dicembre all'8 gennaio, e che andrà in scena nei piccoli musei".