Calcio: Firmino al volante ubriaco, rischia saltare Chelsea

ROMA, 26 DIC - Guai in vista per Firmino, il centrocampista offensivo del Liverpool. Il venticinquenne brasiliano e' stato fermato e arrestato nella notte di Natale dalla polizia inglese, accusato di aver guidato in stato di ebbrezza. Un portavoce della polizia del Merseyside ha confermato i fatti, annunciando che Firmino dovra' presentarsi davanti al giudice di Liverpool il 31 gennaio, nello stesso giorno in cui e' in calendario ad Anfield Road la sfida al Chelsea di Antoni Conte. Nessun commento da parte del club, "finche' il procedimento legale non avrà compiuto il suo corso".