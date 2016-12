Reina, Napoli diventerà grandissimo

ROMA, 26 DIC - "Siamo una grande squadra, vogliamo diventare grandissimi". Lo dice Pepe Reina, portiere del Napoli. "I nostri tifosi si devono aspettare un anno di crescita, siamo una grande squadra che vuole diventare grandissima anche a livello europeo. Dobbiamo migliorar e molto ed essere forti con continuità . Siamo in crescita, siamo una squadra giovane, ci sono molti giocatori di 19-20 anni e dobbiamo imparare in fretta a essere competitivi ma sappiamo quale è la nostra mentalità. Il mister ce l'ha insegnata in modo chiaro: ovunque andiamo dobbiamo giocare il nostro calcio". Reina ha infine confessato il suo sogno: uno scudetto a Napoli. "Sarebbe il traguardo più importante della mia vita. E' un pensiero che non mi levo dalla testa, sarebbe un punto importantissimo nella mia carriera dopo 17 anni ad alto livello. Ci dicono sempre che non possiamo sapere quello che succederebbe in città: ecco, io lo voglio vedere".