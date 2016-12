Strage di Berlino, a Sulmona l'addio a Fabrizia

A Sulmona i funerali di Fabrizia Di Lorenzo, la trentunenne uccisa nell'attentato di Berlino, in un Duomo affollato. La madre della giovane ha accolto il feretro insieme al marito e al figlio con un dolore composto. Un lungo applauso della folla ha salutato la bara. In chiesa solo i parenti e gli amici più stretti della famiglia: la folla è trattenuta al di là delle transenne. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Interno Marco Minniti. Il rito funebre è officiato dal vescovo di Sulmona, Angelo Spina. Il lutto cittadino proclamato dal sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, "in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia e della comunità sulmonese". In chiesa non è consentito l'ingresso di telecamere e fotografi. (ANSA).