Terremoto: Boldrini, dovere istituzioni fare azione concreta

CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 26 DIC - "Mi fa piacere stare qui oggi a Castelsantangelo sul Nera dove i cittadini hanno voluto organizzare un pranzo: vuol dire che sono profondamente attaccati a questo territorio. Noi istituzioni abbiamo il dovere di tradurre tutto questo in azione concreta con tempi chiari". Lo dice la presidente della Camera Laura Boldrini, che oggi partecipa al pranzo di Santo Stefano nel piccolo Comune terremotato in provincia di Macerata. "Gli abitanti di qui sono persone forti - ha aggiunto -, che non si arrendono di fronte alle difficoltà e questa ne è la riprova". La presidente della Camera ha elogiato il sindaco Mauro Falcucci, "che ha coinvolto la popolazione per individuare le priorità più importanti, si sta decidendo insieme. Vuol dire che c'è una sinergia fra tutte le difficoltà che sono tante, c'è lo spirito giusto, quello di rimboccarsi le maniche e guardare avanti, spero che questo spirito continui e mi auguro che quanto prima ci siamo le risposte che le persone ora attendono".