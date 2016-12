Berlino:ultimo saluto Fabrizia. Vescovo, amava la vita

Sulmona (L'Aquila), 26 Dic - "Fabrizia Di Lorenzo come un angelo con le ali aperte: lei che amava la vita con tanti ideali e molti valori, ha dovuto lasciare questa terra che non riesce a dare speranza a questi giovani per il lavoro". Con queste le parole pronunciate nell'omelia il vescovo della diocesi di Sulmona Valva, Angelo Spina, ha ricordato la vittima italiana dell'attentato di Berlino, di cui oggi si sono celebrati i funerali. Alle esequie era presente anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Di fronte al mistero della morte la nostra ragione si ferma - ha proseguito il vescovo - Dona conforto ai tuoi genitori guarda i giovani e questa nostra terra. Prega per loro e fa loro capire quando è prezioso il dono della vita perché tutti diventino ambasciatori di pace". All'uscita dalla chiesa un lungo applauso ha accolto il feretro: dietro sono apparsi i genitori e poco dopo anche Mattarella. La salma è stata trasportata nel cimitero di Sulmona.