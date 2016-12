Natale a Norcia per comandante Arma

NORCIA (PERUGIA), 26 DIC - Visita a Norcia il giorno di Natale per il comandante dei carabinieri, generale di corpo d'armata Tullio Del Sette. Accompagnato dal comandante della Legione Umbria, generale Francesco Benedetto e dal gen. Maurizio Stefanizzi, Capo del quinto Reparto del comando generale dell'Arma, ha incontrato i militari della locale tenenza. Il gen. Del Sette è stato accolto dal colonnello Paolo Piccinelli, comandante provinciale di Perugia, e da quello della compagnia di Spoleto, capitano Marco Belilli. Il comandante generale ha portato il suo "commosso saluto" ai militari che operano nel territorio colpito dal sisma esprimendo "compiacimento per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio, di contrasto ad ogni forma di criminalità, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di assistenza alle popolazioni", complimentandosi per "l'altruismo, dimostrato".