I Medici serie 2016 a Capri, Hollywood

NAPOLI, 26 DIC - 'I Medici' è la serie dell'anno: è stato assegnato alla fiction co-prodotta da Lux Vide e RaiFiction, il 'Capri TV series Award' dalla 21 esima edizione di Capri, Hollywood - The international film fest che si apre ufficialmente domani. 'I Medici', protagonista Richard Madden (Cosimo de Medici) con Dustin Hoffmann, e un cast internazionale che comprende anche Alessandro Preziosi, Miriam Leone, Sarah Felberbaum, dopo il successo su RaiUno quest'autunno in Italia (sei milioni di spettatori in media per 8 puntate) è stata acquisita da Netflix per la diffusione in Usa, Canada, Inghilterra, Irlanda e India. Per la sezione televisione, molto attesi dai giovanissimi, sono in arrivo sull'isola azzurra i ragazzi della fiction di RaiUno 'Braccialetti rossi' premiata con il 'Social award': Mirko Trovato (Davide) Pio Luigi Piscicelli (Tony) e Cloe Romagnoli (Flam).