Mo: verso piano per 618 nuove case a Gerusalemme est

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 DIC - Il comune di Gerusalemme dovrebbe dare il via mercoledì prossimo ad un piano per la costruzione di altre 618 case nella parte est della città, quella a prevalenza araba. Il nuovo piano è stato deciso tempo fa ma la ratifica avverrebbe nel mezzo della crisi diplomatica tra Israele e i paesi che hanno votato venerdì scorso, con l'astensione degli Usa, una Risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'Onu contro gli insediamenti ebraici in Cisgiordania e a Gerusalemme est. (ANSAmed).