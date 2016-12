Aereo caduto: Mosca piange i morti, si cerca scatola nera

(ANSA) -MOSCA , 26 DIC - La Russia piange oggi i morti dell'aereo militare diretto in Siria - con a bordo 92 persone tra cui il coro dell'Armata Rossa - inabissatosi ieri nel Mar Nero, mentre continuano le ricerche per recuperare i cadaveri e la scatola nera. Le bandiere sono a mezz'asta ed è stato proclamato un giorno di lutto nazionale. Mazzi di fiori sono stati depositati davanti all'aeroporto di Sochi, nel sud della Russia, da cui l'aereo era partito e davanti al quartier generale , a Mosca, del gruppo di danza e canto Alexandrov della Armata Russa. Gli artisti si sarebbero dovuti esibire a Latakia in Siria per allietare le truppe russe a Capodanno. Anche stamane il ministro dei trasporti Maxim Sokolov ha ribadito che il guasto tecnico o un errore del pilota sono le cause più probabili della tragedia. Le ipotesi - ha specificato - non includono "l'idea di un attacco terroristico". Più di 3000 soccorritori su 32 navi sono impegnati nelle operazioni di ricerca. Sono usati anche droni, elicotteri e sommergibili.