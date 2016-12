Musica: è morto George Michael

ROMA, 26 DIC - Il celebre cantante britannico George Michael è morto ieri a 53 anni. Michael divenne celebre nel corso degli Anni 80 quando fondò con Andrew Ridgeley gli 'Wham!', gruppo cult del periodo. Il suo staff afferma che "è morto serenamente in casa sua". I soccorsi - riferisce la Bbc - sono arrivati nell'abitazione nel primo pomeriggio. La polizia precisa che "non ci sono circostanze sospette" legate alla morte dell'artista. Michael, il cui vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou ed era nato nel nord di Londra, ha venduto oltre 100 milioni di copie in una carriera durata quasi quattro decenni. "E' con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è passato a miglior vita in casa sua. La famiglia chiede sia rispettata la privacy in questo difficile momento", recita un comunicato.