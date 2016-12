Sisma di 7.7 in Cile, abbassata l'allerta tsunami

Un sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato a 45 chilometri di Puerto Quellon, nel sud del Cile, a una profondità di 15 chilometri. Lo riporta l'Istituto geofisico americano Usgs. L'allerta tsunami seguita al sisma è stata abbassata ad un livello di sorveglianza. Lo annuncia il ministero degli Interni cileno, secondo quanto riportato dai media locali, precisando che ci potranno essere onde alte da 30 cm fino a un metro. Il centro tsunami dell'Usgs chiedi alle autorità locali devono tenere informate le popolazioni che abitano sulla costa sui rischi e le eventuali procedure da seguire. L'agenzia cilena per le emergenze ha ordinato l'evacuazione delle zone costiere nella regione di Los Lagos. "Per precauzione è stata ordinata l'evacuazione nelle aree di Biobio, Los Rios e Ayesen", è scritto in una nota dell'agenzia riportata dalla Bbc.