Asta maglie calcio,cimeli in beneficenza

ROMA, 25 DIC - A Natale fioccano le iniziative solidali. Per supportare la ricerca scientifica di Telethon, moltissimi calciatori di Serie A hanno deciso di mettere all'asta - sulla piattaforma benefica CharityStars - le maglie indossate in partita. In occasione del match di Serie A 2016/17 Inter-Atalanta, che si disputerà (salvo anticipi o posticipi) domenica 12 marzo 2017, è possibile vivere un'esperienza unica e irripetibile nello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Chi farà la migliore offerta può aggiudicarsi l'incredibile opportunità per il proprio figlio di scendere in campo con i giocatori prima del fischio d'inizio. E ancora per supportare la Fondazione Cannavò, moltissimi sportivi hanno proposto all'incanto i propri cimeli: Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Gregorio Paltrinieri hanno messo all'asta rispettivamente cuffia e costume.