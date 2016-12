Montpellier:tecnico"1000 euro a ogni kg"

ROMA, 25 DIC - I calciatori del Montpellier, che attualmente occupa l'11/o posto con 22 punti, nella classifica della Ligue 1, secondo quanto pubblica nella propria edizione online il quotidiano spagnolo As, saranno costretti a pagare mille euro per ogni chilo che avranno messo su durante la pausa per le festività natalizie e di fine anno (il massimo campionato francese ripartirà il 14 gennaio 2017). Lo ha ufficializzato l'allenatore della squadra, Frederic Hantz. "Verseranno un euro per ogni grammo di più. La multa può apparire ridicola, ma non è così", ha detto, all'emittente regionale France Bleu Hérault. I giocatori del Montpellier sono in vacanza dallo scorso 21 dicembre e, come previsto, torneranno ad allenarsi il 31 dicembre. Il Montpellier, che ha vinto il titolo francese nel 2012, giocherà la prima partita ufficiale del 2017 l'8 gennaio, in Coppa di Francia, contro il Lione.