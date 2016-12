Trovate nel cervello le 'radici' della dislessia

Ogni volta è come la prima volta. Ogni parola letta e riletta suona sempre come se fosse nuova. E' per questa difficoltà ad abituarsi agli stimoli ripetitivi, che il cervello delle persone dislessiche ingaggia una 'guerra con le parole', percepite come estranee, trovandone difficile la lettura. Lo hanno scoperto i neuroscienziati del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, nello studio pubblicato sulla rivista Neuron. L'esperimento Per individuare il 'blocco' all'origine della dislessia, i ricercatori hanno messo a confronto l'attività cerebrale di alcuni giovani con e senza difficoltà nella lettura, sottoponendoli a risonanza magnetica durante l'esecuzione di diverse attività (come l'ascolto di parole lette da altre persone o il riconoscimento di parole scritte, oggetti e facce). Meno capacità di adattarsi a stimoli ripetuti E' emerso così che il cervello dei dislessici ha una minore plasticità e adattabilità agli stimoli ripetuti nel tempo. ''I neuroni che rispondono ad un particolare input sensoriale di solito reagiscono la prima volta in maniera più forte, mentre le volte successive danno una risposta più debole'', spiegano i neuroscienziati. ''Questo adattamento riflette i cambiamenti chimici che avvengono nei neuroni e che facilitano la reazione agli stimoli via via che diventano familiari''. Coinvolte più aree del cervello Nei dislessici, però, questo fenomeno chiave per l'apprendimento sembra essere difettoso in diverse aree: non solo quelle legate al linguaggio, ma anche quelle coinvolte nel riconoscimento di facce e oggetti. Questa scoperta ha lasciato a bocca aperta gli stessi ricercatori, perché le persone dislessiche di solito non hanno alcuna difficoltà a identificare volti ed oggetti. Da qui l'ipotesi che la ridotta plasticità del cervello si manifesti palesemente solo durante la lettura perché si tratta di un compito estremamente complesso, che richiede di decifrare le lettere e ricondurle a dei suoni. Difficoltà che compaiono precocemente Queste difficoltà sono presenti anche in giovanissima età, come dimostra la risonanza magnetica fatta su bambini di prima e seconda elementare. ''Abbiamo osservato la stessa identica riduzione della plasticità cerebrale, e ciò - spiegano i ricercatori - indica che questo problema compare precocemente quando si impara a leggere e non è il risultato di diverse esperienze di apprendimento''. Il prossimo obiettivo sarà quello di verificare se lo stesso accada anche in età prescolare, prima ancora che si cominci a leggere.