Regina ancora raffreddata, non va a messa

La regina Elisabetta non parteciperà alla messa di Natale perché ancora affetta da un forte raffreddore che le aveva anche fatto rinviare di un giorno la partenza per Sandringham, nel Norfolk. Lo rende noto Buckingham Palace. Altri membri della famiglia reale sono attesi alla cerimonia, dove si è già radunata la folla. Tuttavia non ci saranno William e Kate che festeggiano il Natale con la famiglia Middleton a Bucklebury, nel Berkshire.