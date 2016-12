Champagne in zaino 'schermato',arrestati

NAPOLI, 25 DIC - Sono entrati in un supermercato di Napoli con due zaini 'schermati' e hanno rubato champagne, spumante e cibo, forse per il pranzo di Natale. Ma i carabinieri li hanno scoperti in flagranza e li hanno arrestati. La coppia di ladri - lui Antonio Spola, 27 anni; lei Imen Gharbi, 22 anni, entrambi dei Quartieri Spagnoli e già noti alle forze dell'ordine - ha cercato di mettere a segno il 'colpo' in un market della zona di Chiaia. C'erano quasi riusciti riempiendo lo zaino di merce per un valore di 200 euro ma sono stati fermati. Non era la prima volta, quella dei ladri: nel corso della perquisizione in auto, infatti, è stata trovata merce rubata in altri supermercati per un valore di 1200 euro. (ANSA).