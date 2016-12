Bonaventura: Montella ha cambiato tanto

ROMA, 25 DIC - "La stagione è partita in sordina ed è andata in crescendo. Il campionato è ancora lungo e difficile e gli ultimi anni ci hanno insegnato che non sempre chi inizia forte poi finisce bene. Dobbiamo continuare pensando di voler crescere, singolarmente e come squadra". Così Giacomo Bonaventura, protagonista degli exploit del Milan in questa fase finale di 2016, parlando a Mediaset premium. "In queste partite abbiamo ottenuto risultati e buone prestazioni, questo ci ha dato continuità - prosegue -. L'allenatore ha portato avanti un'idea tattica, cercando di far crescere più giocatori possibili; poi penso che, questo gruppo, sia formato da giocatori giovani, umili, da gente che ha voglia di lavorare e di imparare. Questo insieme di fattori ha generato risultati". "Montella? E' riuscito a trovare i risultati e, di conseguenza, a cambiare l'ambiente intorno alla squadra - conclude -. Una sua dote umana e una tecnica? Umanamente mi ha colpito la tranquillità. Una dote tecnica è che ha un'idea di gioco molto precisa".