Serracchiani,uniti come cristiani Aleppo

TRIESTE, 25 DIC - "Stiamo saldi e uniti, orgogliosi della nostra identità e proprio per questo capaci di dialogo. Non cediamo, prendiamo esempio dai cristiani di Aleppo che, dopo quattro anni, tornano a celebrare il Natale nella loro chiesa diroccata". E' l'"augurio speciale" della presidente FVG e vice segretaria del Pd Debora Serracchiani postato sul suo profilo Facebook. Un augurio che "trasmetta con forza travolgente il suo messaggio di pace, che penetri e scuota i cuori freddi e inariditi‎dei portatori di morte". Serracchiani parla di "tempi difficili, segnati dal sangue degli innocenti", in cui "è facile farsi vincere dallo paura e dalla sfiducia. Ma sono convinta che abbiamo un grande conforto nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura e in una religione d'amore che celebra la vita. Questo è vero soprattutto per i credenti, ma si irradia e si respira nella quotidianità di una civiltà bimillenaria".