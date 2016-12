Natale: Zuppi celebra messa a senzatetto

BOLOGNA, 25 DIC - Messa per i senzatetto la sera di Natale in una sala di aspetto del piazzale ovest della stazione centrale di Bologna: a celebrarla l'arcivescovo di Bologna monsignor Matteo Maria Zuppi. Alla fine della messa sono stati offerti ai senzatetto pandoro e cioccolata calda. Poi Zuppi ha celebrato la tradizionale messa nella cattedrale di San Pietro: "Questa sera la città di Bologna ha avuto due cattedrali - ha spiegato ai fedeli l'arcivescovo -, solo per questa sera. Una era una sala di aspetto della stazione: eravamo molte persone con tante provenienze diverse, che dimostravano la maternità della chiesa verso quei tanti che non trovano posto, che hanno un posto solo all'aperto e che aiutano anche noi ad uscire, andare all'aperto. Poi c'è questa nostra cattedrale che ci aiuta tanto ad allargare il cuore, a sentire la stessa maternità, perchè una ci rimanda all'altra. Per certi versi questa cattedrale ci manda sempre a cercare a Betlemme".