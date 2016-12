Natale: S. Egidio, 800 persone a pranzo poveri a Roma

ROMA, 25 DIC - "Io rappresenterò alla sindaca tante situazioni di dolore che sono in città ma soprattutto saranno le persone sedute con lei a tavola a raccontare qual è la loro situazione e quali potrebbero essere le soluzioni". Lo ha detto Marco Impagliazzo, presidente Italia Comunità di Sant'Egidio, durante i preparativi per la 35/ma edizione del pranzo dei poveri nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, che quest'anno accoglierà 800 persone. "La cosa più bella di oggi - ha aggiunto - è che ci saranno le famiglie di rifugiati dalla Siria che sono arrivate in Italia attraverso i corridoi umanitari".