Ubriaco investe zio e nipoti, arrestato

PARMA, 25 DIC - Era alla guida della sua auto con un valore di alcol nel sangue quasi tre volte il limite consentito e lo scorso venerdì sera ha investito ferendo gravemente un uomo e i suoi nipoti di 10 e 4 anni mentre attraversavano la strada: per questo i Carabinieri della Stazione di Medesano (Parma), coordinati e diretti dalla Procura di Parma, hanno arrestato per lesioni personali stradali gravi o gravissime, S.G., 51 anni, coinvolto nell'incidente stradale avvenuto attorno alle 21 di venerdì a Ramiola di Medesano in via Solferino. Le vittime dopo l'investimento sono state trasportate all'ospedale Maggiore di Parma dove tuttora versano in gravi condizioni. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Medesano. Dopo gli accertamenti l'uomo è risultato positivo agli esami alcolemici che hanno evidenziato un tasso di 1,42 G/L n (limite 0,50). Ieri la Procura ha chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto al Gip del Tribunale di Parma. Il 51enne si trova ora agli arresti domiciliari.