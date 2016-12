Card.Bagnasco,nessuno neghi realtà opaca

GENOVA, 25 DIC - Di fronte a una "realtà opaca" il Natale "sembra parlarci di un altro modo di vivere, di un altro mondo dove la bontà è il cuore pulsante, la bellezza è diffusa, la giustizia e la pace sono di casa, la benevolenza regna". Così il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei nell'omelia della notte di Natale. Il cardinale ha detto che "nessuno può negare la realtà opaca delle cose, la vediamo inesorabile vicino a noi con il suo bagaglio di violenza, falsità e morte. La vediamo nelle preoccupazioni quotidiane, nella mancanza di lavoro, di stato sociale, di prospettive per i giovani, di dolorosa umiliazione per chi è avanti negli anni e non ha più certezze e nella disperazione di tanti che fuggono dalle loro terre in cerca di libertà, di un futuro di serenità e di pace". Ma "se ci fermiamo davanti al presepe sentiremo che la debolezza di quel misterioso Bambino è la nostra forza e che la povertà di quella grotta è l'unica vera ricchezza".