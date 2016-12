Ministro Pinotti tra volontari S.Egidio

GENOVA, 25 DIC - Il ministro della Difesa Roberta Pinotti si è recata stamani tra i volontari della Comunità di sant'Egidio impegnati a preparare i pasti per le oltre 8 mila persone tra homeless, migranti, anziani e famiglie in difficoltà - che oggi avranno il loro pranzo di Natale ospiti nelle chiese e nelle parrocchie genovesi e liguri. Pinotti è stata quasi subito circondata da alcuni giovanissimi volontari che hanno abbandonato per un momento la preparazione di panettoni, frutta, pane e dei doni personalizzati che saranno distribuiti a tutti dopo il pranzo per raccontare al ministro la loro storia.