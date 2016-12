Oltre 7mila uomini per "Strade sicure"

ROMA, 25 DIC - Oltre 7 mila uomini sul territorio nazionale, 2 mila dei quali nella Capitale. Sono i numeri dell'operazione 'Strade sicure', per il controllo del territorio e la prevenzione di atti terroristici, di cui ha parlato oggi il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, che ha incontrato in via dei Fori Imperiali a Roma i militari impegnati questa mattina. Nella strada che guarda il Colosseo ed è costeggiata dai resti romani sono stati dislocati una serie mezzi dell'Esercito, e in particolare dei Lince, gli stessi usati nelle operazioni in Afghanistan, come presidio di prevenzione che impedisce l'accesso a tir e mezzi pesanti per evitare che possano verificarsi situazioni come quelle accadute a Berlino e Nizza. "I mezzi resteranno qui per tutte le festività natalizie - ha detto Graziano - e poi in base alle disposizioni che arriveranno dalla Prefettura legate anche ai flussi turistici".