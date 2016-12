Natale, in tenda messa mezzanotte Norcia

NORCIA (PERUGIA), 25 DIC - Messa di Natale in tenda la notte scorsa a Norcia. "Anche al tempo di Cesare Augusto la terra sembrava immersa nelle tenebre, poi all'improvviso una luce si accese a Betlemme: era Gesù bambino", ha detto l'arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, che ha presieduto la celebrazione nella tensostruttura adibita a centro pastorale, presenti un centinaio di fedeli, insieme a volontari ed esponenti delle varie forze impegnate nel dopo-sisma, a partire da vigili del fuoco ed esercito. "La particolare atmosfera che si rinnova a Natale - ha detto Boccardo - non vuole negare la pesantezza di una situazione che sembra volerci far perdere la speranza. Stasera non stiamo celebrando il Natale per dimenticare, piuttosto siamo qui per vedere la luce che è apparsa nelle tenebre".