Cagliari senza pace, Giulini furioso

CAGLIARI, 24 DIC - Ultimo allenamento dell'anno per il Cagliari, a due giorni dal rocambolesco successo in casa con il Sassuolo. Non solo sorrisi, però. Le "ribellioni" dopo le sostituzioni dei due capitani Dessena e Sau hanno fatto molto rumore nello spogliatoio e tra i tifosi. E le polemiche hanno lasciato l'amaro in bocca anche al presidente Tommaso Giulini, che oggi non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma nei giorni scorsi avrebbe manifestato tutta la sua delusione per i recenti fatti sino a pensare di voler mollare tutto e cedere la società. Il ragionamento del numero uno rossoblù è intuibile: possibile che un anno così bello (promozione in Serie A ottenuta con uno storico primo posto in B e 23 punti in classifica in questa stagione), si debba chiudere con questi musi lunghi? Ora la pausa di Natale: potrebbe servire a rasserenare gli animi. Nel frattempo cominceranno anche le grandi manovre per il mercato di gennaio.