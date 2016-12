Pinotti incontra volontari S.Egidio

GENOVA, 24 DIC - Il ministro della Difesa Roberta Pinotti incontrerà domani i volontari della Comunità di Sant'Egidio di Genova impegnati nella preparazione del pranzo di Natale per anziani, famiglie, giovani richiedenti asilo, homeless che avranno la loro giornata di festa nelle chiese, nelle parrocchie e nelle strutture della Comunità. Oltre ai quaranta pranzi in altrettanti luoghi della città, la Comunità di Sant'Egidio organizzerà anche un pranzo a Ventimiglia, per un'ottantina di minori non accompagnati e famiglie di rifugiati che sono stati accolti nella parrocchia di Sant'Antonio alle Gianchette. Oltre a decine di giovani italiani e immigrati, parteciperanno come volontari membri della Caritas e una delegazione di giovani musulmani francesi, come segno di dialogo e vicinanza. Sarà presente, oltre ai parroci delle due chiese coinvolte, anche l'Imam di Nizza.