Dybala cita Jordan "sbagliato più volte"

TORINO, 24 DIC - Paulo Dybala, protagonista in negativo della Supercoppa persa dalla Juventus con il rigore sbagliato, cita Michael Jordan sul suo profilo Instagram. "Ho sbagliato più di 9 mila tiri in carriera - è la frase del celebre cestista americano utilizzata dall'attaccante bianconero - ho perso almeno 300 partite. 26 volte ho creduto di realizzare il tiro della vittoria e ho sbagliato. Ho sbagliato più e più e più volte nella mia vita. Ed è per questo che ho avuto successo". Accanto alla citazione nessun commento personale, soltanto la foto che lo ritrae mentre sistema sul dischetto il pallone del rigore parato da Donnarumma.