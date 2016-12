Pescara: prezzi ridotti per Fiorentina

PESCARA, 24 DIC - Il Pescara, impegnato nella lotta salvezza, lancia l'operazione "Voltiamo pagina". Su decisione del presidente, Daniele Sebastiani, in occasione della prossima gara casalinga Pescara-Fiorentina, in programma dopo la sosta l'8 gennaio alle 15 allo Stadio Adriatico, metterà in vendita i tagliandi per accesso allo stadio a costo ribassato. L'intento è riunire l'intera tifoseria a sostegno della squadra in un momento importante della stagione.