Supercoppa: Milan si ritrova a gennaio

ROMA, 24 DIC - Una settimana di riposo per Milan dopo la conquista della Supercoppa. La squadra è arrivata prima dell'alba a Malpensa direttamente da Doha, accolta all'aeroporto lombardo da un nutrito gruppo di tifosi, e in pullman l'ha portata a Milanello per il liberi-tutti, non prima che il tecnico, Vincenzo Montella, convocasse tutti per il prossimo 1 gennaio, con allenamento fissato alle 16.30. In realta', un giorno in più avranno a disposizione i giocatori sudamericani e Honda. Alla Malpensa il più applaudito è stato Gianluigi Donnarumma, accerchiato anche dai giornalisti come Montella. "E' stata un'emozione indescrivibile e non la dimenticherò mai. Io sono legatissimo al Milan, è la maglia per cui ho sempre tifato da bambino ed è un orgoglio indossarla", ha detto il giovanissimo portiere rossonero". "C'è una bella soddisfazione e anche orgoglio da parte dei ragazzi, è un buon inizio - ha affermato Montella - Diciamo che mi piacerebbe che si iniziasse un nuovo percorso e questo è il modo migliore per farlo".