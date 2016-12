Media Spagna, occhi Lazio su Mariano

ROMA, 24 DIC - Ci sarebbe anche la Lazio tra le varie squadre europee interessate all'attaccante del Real Madrid Mariano Diaz. Secondo 'As.com', la società biancazzurra avrebbe messo gli occhi sul 23enne di origine dominicane che in una squadra colma di campioni fatica al momento a trovare spazio, anche se nelle sei presenze registrate in questa stagione, ha realizzato ben cinque gol in solo 157 minuti di gioco. In Spagna però non mancano i concorrenti, dal Siviglia, al Deportivo La Coruna, al Malaga, mentre anche l'Eintracht Francoforte viene citato dalla testata spagnola tra le pretendenti.