Morto disabile,chiese di'staccare spina'

LIZZANELLO (LECCE), 24 DIC - E' morto Sergio Quarta, il 38enne disabile che assieme al gemello, Marco, viveva a letto, a casa, attaccato ad un respiratore, in un ambiente costantemente climatizzato. I due gemelli, affetti sin da piccoli dalla sindrome di Deuchenne, erano assistiti (Marco lo è ancora), ogni minuto, dai loro genitori, entrambi disoccupati. Della loro storia si erano occupati in passato i media quando i due gemelli avevano chiesto ai genitori di staccare i macchinari che li tenevano in vita perché erano stufi di veder lottare il padre per poter pagare bollette elettriche esose. "Siamo sempre stati abbandonati dalle istituzioni - dice il papà, Antonio Quarta - e abbiamo sempre dovuto combattere per vedere riconosciuti i nostri diritti. Continueremo a farlo per l'altro figlio". "Io e mio marito - aggiunge mamma Adele - siamo distrutti. La nostra preoccupazione ora é Marco, che ha visto morire il fratello nel letto accanto al suo e non smette di piangere".